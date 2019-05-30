Полузащитник лондонского Челси и сборной Бельгии по футболу Эден Азар после победного финала Лиги Европы против Арсенала (4:1) был признан лучшим игроком матча и в традиционном интервью признался, что теперь готов покинуть синих.

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар после победного финала Лиги Европы против "Арсенала" (4:1) был признан лучшим игроком матча и в традиционном интервью признался, что теперь готов покинуть "синих"."Сегодня моей единственной целью было выиграть этот финал, — сказал Азар, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на BT Sport. – Я уже принял решение по своему будущему и теперь жду оба клуба. Думаю, что это мое прощание. Впрочем, в футболе никогда не знаешь точно".Я мечтал играть в английской премьер-лиге. И я дела это в одном из самых больших клубов. Так что теперь, возможно, уже настало время для нового вызова в моей карьере".Напомним, что Азар стал автором двух забитых голов в ворота "Арсенала", чем помог своему клубу добиться второй победы за шесть лет в Лиге Европы. Он выступает за "Челси" с 2012 года. Главным претендентом на бельгийца является мадридский "Реал", в который он может перейти летом.