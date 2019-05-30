Телеведущая начала обучать своего сына Мишу, которому нет еще и года, английскому языку. Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram-аккаунте роликом, в котором продемонстрировала их занятия.
Телеведущая начала обучать своего сына Мишу, которому нет еще и года, английскому языку. Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram-аккаунте роликом, в котором продемонстрировала их занятия.
Жена певца
Влада Топалова ответственно относится к воспитанию маленького сына. Она часто
берет его с собой на работу. Регина Тодоренко ранее даже перенесла съемки
собственного шоу в квартиру, чтобы быть рядом с наследником.
Знаменитость
поделилась с подписчиками в соцсети видео из гримерки, на котором ее сын сидит
на руках у няни, а Регина Тодоренко учит его английскому языку, передает
Несмотря на то, что малыш еще не разговаривает, его мама нагружает его подобными
занятиями.
Регина
Тодоренко считает, что их с Топаловым отпрыск должен с младых ногтей учить
сразу два языка. Однако многие фолловеры посчитали, что ведущая издевается над
ребенком. По их мнению, бессмысленно обучать малыша иностранному языку, и
важнее, чтобы он привыкал к русской речи.
"Такой бред,
до года нет смысла учить английский", "Боже, учить
ребенка до года английскому такой бред. Лучше сразу китайский, иероглифы в
картинках так увлекательно",
"Бедный ребенок", "Зачем так рано начинать учить английский, он же совсем
маленький! И совсем не говорит пока что", "Какой английский до двух лет? Дайте ему хоть
на нашем заговорить",
– распекли пользователи соцсети
Напомним, Влад Топалов и стали родителями в декабре 2018
года. В октябре 2018-го певец и телеведущая поженились.