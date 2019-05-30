Телеведущая начала обучать своего сына Мишу, которому нет еще и года, английскому языку. Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram-аккаунте роликом, в котором продемонстрировала их занятия.

Телеведущая начала обучать своего сына Мишу, которому нет еще и года, английскому языку. Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram-аккаунте роликом, в котором продемонстрировала их занятия.Жена певцаВлада Топалова ответственно относится к воспитанию маленького сына. Она частоберет его с собой на работу. Регина Тодоренко ранее даже перенесла съемкисобственного шоу в квартиру, чтобы быть рядом с наследником.Знаменитостьподелилась с подписчиками в соцсети видео из гримерки, на котором ее сын сидитна руках у няни, а Регина Тодоренко учит его английскому языку, передаетНесмотря на то, что малыш еще не разговаривает, его мама нагружает его подобнымизанятиями.РегинаТодоренко считает, что их с Топаловым отпрыск должен с младых ногтей учитьсразу два языка. Однако многие фолловеры посчитали, что ведущая издевается надребенком. По их мнению, бессмысленно обучать малыша иностранному языку, иважнее, чтобы он привыкал к русской речи."Такой бред,до года нет смысла учить английский", "Боже, учитьребенка до года английскому такой бред. Лучше сразу китайский, иероглифы вкартинках так увлекательно","Бедный ребенок", "Зачем так рано начинать учить английский, он же совсеммаленький! И совсем не говорит пока что", "Какой английский до двух лет? Дайте ему хотьна нашем заговорить",– распекли пользователи соцсетиНапомним, Влад Топалов и стали родителями в декабре 2018года. В октябре 2018-го певец и телеведущая поженились.