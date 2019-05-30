Уполномоченный по правам ребенка Московской области и сотрудники Следственного комитета навестили в больнице двух годовалых близнецов, которых мать оставила в подмосковном хостеле. Дети получили подарки, а врачи рассказали об их самочувствии.

Уполномоченный по правам ребенка Московской области и сотрудники Следственного комитета навестили в больнице двух годовалых близнецов, которых мать оставила в подмосковном хостеле. Дети получили подарки, а врачи рассказали об их самочувствии. Тем временем, продолжаются поиски матери или других родственников малышей.Маленькие Даниил и Даниэлла чувствуют себя хорошо. Радуются при виде камеры и изучают многочисленные игрушки. В Дзержинскую больницу малышей привезли с легким насморком и простудой. Но врачи быстро поставили ребят на ноги."Дети здоровы, активные, пели, ели, играли — что и положено делать младенцам", — говорит главный врач Дзержинской городской больницы Лира Овезова.Ребят забрали из подмосковного хостела. Мама привезла их туда, оставила телефон, вышла якобы за документами и не вернулась. Пару раз отвечала на звонки, говорила, что много работы. С тех пор абонент недоступен. Работники хостела вызвали полицию. Сейчас хостел до сих пор закрыт и опечатан. Здесь продолжают работать полицейские и следователи. Мать малышей, как и родственники и знакомые семьи, до сих пор не объявились.Детям, как установили врачи, чуть меньше года. В развитии не отстают — даже наоборот, очень самостоятельные. Не привыкли к рукам взрослых, умеют проводить время одни. Интересно, что мальчик, по результатам обследований, чуть старше девочки."В ближайшее время будет проведена экспертиза ДНК, чтобы понять, являются ли они друг другу родственниками", — рассказала Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.Долго детей в больнице держать не будут, решено на днях передать их во временную семью. А вот сколько они пробудут там, зависит от того, найдется ли мама или кто-то из родственников.