В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, поджег себя неизвестный мужчина. Инцидент случился в районе полудня в парке Ellipse (Эллипс), который располагается к югу от Белого дома.

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, поджег себя неизвестный мужчина. Инцидент случился в районе полудня в парке Ellipse (Эллипс), который располагается к югу от Белого дома.Видео с места происшествия опубликовало издание BNL News в Twitter. На кадрах виден пылающий огнем человек, к которому подбегает сотрудник экстренных служб с огнетушителем и подъезжает полицейская машина.Мужчина госпитализирован с ожогами по всему телу, ему оказывают помощь, об этом сообщает CNBC News, ссылаясь на Секретную службу США.Согласно расписанию президента США Дональда Трампа, в среду, 29 мая, в течение дня он находится в Белом доме.Парк Эллипс располагается за южной оградой Белого дома. С его территории туристы зачастую могут наблюдать за посадкой и взлетом президентских вертолетов. Из-за того, что парк расположен рядом с Белым домом, его территория усиленно охраняется полицией и Секретной службой.