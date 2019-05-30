Пятеро детей пострадали на перевернувшемся в Улан-Удэ батуте. Четверо из них госпитализированы в реанимацию и погружены в медикаментозный сон, один находится в травматологическом отделении. По одной из версий, батут на улице Терешковой снесло резким порывом ветра.

Пятеро детей пострадали на перевернувшемся в Улан-Удэ батуте. Четверо из них госпитализированы в реанимацию и погружены в медикаментозный сон, один находится в травматологическом отделении. По одной из версий, батут на улице Терешковой снесло резким порывом ветра. Батут крепился веревками к опорам из автомобильных покрышек и бетона. Все веревки оборваны. Обрывки веревок нашли лишь на трех опорах из шести.Все пострадавшие – дети от трех до семи лет. В Минздраве Бурятии подчеркнули, что дети упали с высоты третьего этажа. Батут был установлен рядом с Домом торговли в Октябрьском районе столицы Бурятии. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как конструкция отрывается от земли и переворачивается, сообщает "Интерфакс".Работники аттракциона с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей").Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что семьям пострадавших детей из регионального бюджета будет выплачена компенсация на необходимое им лечение. Он поручил проверить все парки с аттракционами.Аналогичный случай с батутом произошел два-три года на Элеваторе – это микрорайон в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Там ветер тоже перевернул батут. Пострадали дети. 25 мая 2019 года ветер перевернул батут в Караганде: 11-летний мальчик погиб, еще двое детей пострадали.30 мая в Улан-Удэ погода была хорошая, скорость ветра прогнозировалась в 10-12 метров в секунду.