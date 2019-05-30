На кортах Парижа продолжается Открытый чемпионат Франции. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг соревнований, уступив Монике Пуиг из Пуэрто-Рико в двух партиях.

На кортах Парижа продолжается Открытый чемпионат Франции. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг соревнований, уступив Монике Пуиг из Пуэрто-Рико в двух партиях.Дарья Касаткина проиграла первый сет 3:6, а второй 1:6. Поединок длился 1 час 12 минут. Моника Пуиг встретится в третьем круге с польской спортсменкой Игой Свентек. Наоми Оскаки нанесла поражение Виктории Азаренко 4:6, 7:5, 6:3. Американка Серена Уильямс выиграла у японки 6:3, 6:2. Австралийка Эшли Бартли оказалась сильнее американки Даниэль Роуз Коллинз 7:5, 6:1.Австриец Доминик Тим победил Александра Бублика из Казахстана — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Первая ракетка мира Новак Джокович нанес поражение Генри Лааксонену из Швейцарии — 6:1, 6:4, 6:3. Теннисист из Германии Александр Зверев был сильнее представителя Швеции Микаэля Имера со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3).