Во время интервью для YouTube-канала AgentShow со звездой Instagram Настей Ивлеевой популярная блогерша Марьяна Ро рассказала о том, что связывало ее с певцом Владом Соколовским. Оказалось, что девушка известного певца и рэпера Face была желанным объектом для женатого Соколовского.
Во время интервью для YouTube-канала AgentShow со звездой Instagram Настей Ивлеевой популярная блогерша Марьяна Ро рассказала о том, что связывало ее с певцом Владом Соколовским. Оказалось, что девушка известного певца и рэпера Face была желанным объектом для женатого Соколовского.
В 2018 году
общественность всколыхнула новость о том, что одна из самых обожаемых пар Влад
Соколовский и Рита Дакота расстались из-за многочисленных измен со стороны
мужа. И вот стала известна новая подробность о похождениях неверного Влада. В
беседе с Настей Ивлеевой Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро,
рассказала, что, будучи женатым, он пытался склонить к сексу и ее.
Как пишет , однажды,
Марьяна Ро получила от Влада в личные сообщение предложение непристойного
характера. Девушка проигнорировала домогательства звезды. Но сам мужчина на
этом не остановился – он удалил сообщение и отправил новое. "Соколовский хотел
со мной секса. Хотел приготовить мне блинчики. Написал мне в директ, я
проигнорировала. Тогда он стер сообщение и написал снова. Он тогда был женат",
– поделилась Марьяна.
Юная
блогерша не стала распространятся о случившемся. Однако, уже совсем скоро все
узнали о неверности бывшего участника шоу "Фабрика звезд".
Выяснилось, что Влад Соколовский неоднократно изменял своей супруге Рите Дакоте
с моделями и подругами жены. Получив неопровержимые доказательства измен мужа,
Рита мгновенно подала на развод.
Сама Марьяна
Ро состоит в серьезных отношениях с известным рэпером Face. Девушка всегда
хранит верность партнерам. поэтому ни о каких мимолетных связях с людьми, как
Влад и речи быть не может.