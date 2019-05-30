Во время интервью для YouTube-канала AgentShow со звездой Instagram Настей Ивлеевой популярная блогерша Марьяна Ро рассказала о том, что связывало ее с певцом Владом Соколовским. Оказалось, что девушка известного певца и рэпера Face была желанным объектом для женатого Соколовского.

Во время интервью для YouTube-канала AgentShow со звездой Instagram Настей Ивлеевой популярная блогерша Марьяна Ро рассказала о том, что связывало ее с певцом Владом Соколовским. Оказалось, что девушка известного певца и рэпера Face была желанным объектом для женатого Соколовского.В 2018 годуобщественность всколыхнула новость о том, что одна из самых обожаемых пар ВладСоколовский и Рита Дакота расстались из-за многочисленных измен со сторонымужа. И вот стала известна новая подробность о похождениях неверного Влада. Вбеседе с Настей Ивлеевой Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро,рассказала, что, будучи женатым, он пытался склонить к сексу и ее.Как пишет , однажды,Марьяна Ро получила от Влада в личные сообщение предложение непристойногохарактера. Девушка проигнорировала домогательства звезды. Но сам мужчина наэтом не остановился – он удалил сообщение и отправил новое. "Соколовский хотелсо мной секса. Хотел приготовить мне блинчики. Написал мне в директ, япроигнорировала. Тогда он стер сообщение и написал снова. Он тогда был женат",– поделилась Марьяна.Юнаяблогерша не стала распространятся о случившемся. Однако, уже совсем скоро всеузнали о неверности бывшего участника шоу "Фабрика звезд".Выяснилось, что Влад Соколовский неоднократно изменял своей супруге Рите Дакотес моделями и подругами жены. Получив неопровержимые доказательства измен мужа,Рита мгновенно подала на развод.Сама МарьянаРо состоит в серьезных отношениях с известным рэпером Face. Девушка всегдахранит верность партнерам. поэтому ни о каких мимолетных связях с людьми, какВлад и речи быть не может.