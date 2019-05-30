Герцогиня Сассекская вновь подверглась критике. Меган Маркл, по мнению эксперта, не может вытравить из себя голливудскую диву.

Герцогиня Сассекская вновь подверглась критике. Меган Маркл,по мнению эксперта, не может вытравить из себя голливудскую диву.Королевский репортер Рианнон Миллс, выступая на телевидении,заявил, что супруга принца Гарри в последнее время не пользуется популярностьюу общественности. И это, по его словам, совершенно справедливо. Меган Маркл пораперестать вести себя как кинозвезда.Миллс отметил, что герцогиня постоянно стремится быть в центревнимания, поэтому, добравшись до денег английской короны, не может отказать себе вроскоши. Более того, экс-актриса любит кичиться свалившимся на нее богатством. Иесли для голливудской звезды такое поведение считается приемлемым, то для членамонаршей семьи недопустимым.Так, на одной из фотосессий Меган Маркл появилась в шикарномплатье от Ralph&Russo. За этот наряд супруга принца Гарри предположительно заплатила52 тысячи фунтов стерлингов. Появляться в таких дорогих нарядах для членовмонаршей семьи считается непозволительным."Как она может носить платье, которое стоит больше, чем доманекоторых британцев, это возмутительно! Думаю, это большая ошибка Меган. Можетбыть в ней остается слишком много от голливудской старлетки, она недостаточногерцогиня", – рассуждает Рианнон Миллс о .Меж тем репортер вспомнил, что л была замечена нетолько в роскошных платьях, но и в недорогих нарядах. Например, она как-товышла в свет в свитере доступного бренда Marks&Spencer. Об этом сообщает TheDaily Express.