С артисткой произошел курьезный случай. Во время выступления
певицы Пелагеи с потолка полилась вода.
С артисткой произошел курьезный случай. Во время выступления
певицы Пелагеи с потолка полилась вода.
Весь май вокалистка гастролировала по России. Недавно звезда завершила тур, поэтому теперь
благодарит зрителей за радушие в своем аккаунте в Instagram. Так певица Пелагея
рассказала, что во время ее концерта в Астрахани произошел забавный эпизод.
Находясь на сцене, артистка
заметила, что рядом с ней капает дождь. Из дыры в крыше Дворца Культуры лилась
вода. Причем лужа была только рядом с Пелагеей, музыканты и зрители оставались
сухими.
В перерыве между песнями знаменитость рассказала об этом зрителям.
Зал встретил признание артистки смехом.
"Видите, у меня дождь идет. Дождик не дождик, а у меня –
кокошник", – сказала .
"Пелагея , вот так по
России проедитесь и здания хоть отремонтируют , видите какая польза будет 😁👍
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Несмотря
на такой казус, спасибо Вам за такой концерт !!! За Вашу энергетическую подачу
и теплый диалог с публикой❤️",
"Вчера в Волгограде произошел очень веселый и трогательный вечер с вашим
концертом Пелагея! Когда концерт закончился и вы ушли некоторые люди начали
кричать ВАЛЕНКИ! И вы вернулись со своей группой спасибо за концерт ну на Бис!
Спасибо вам за ваше творчество очень приятно! 🎵🎶🎶🎶🎵🎼🎼🎤🎤🎤🎤", – писали поклонники .