С артисткой произошел курьезный случай. Во время выступления певицы Пелагеи с потолка полилась вода.

С артисткой произошел курьезный случай. Во время выступленияпевицы Пелагеи с потолка полилась вода.Весь май вокалистка гастролировала по России. Недавно звезда завершила тур, поэтому теперьблагодарит зрителей за радушие в своем аккаунте в Instagram. Так певица Пелагеярассказала, что во время ее концерта в Астрахани произошел забавный эпизод.Находясь на сцене, артистказаметила, что рядом с ней капает дождь. Из дыры в крыше Дворца Культуры лиласьвода. Причем лужа была только рядом с Пелагеей, музыканты и зрители оставалисьсухими.В перерыве между песнями знаменитость рассказала об этом зрителям.Зал встретил признание артистки смехом."Видите, у меня дождь идет. Дождик не дождик, а у меня –кокошник", – сказала ."Пелагея , вот так поРоссии проедитесь и здания хоть отремонтируют , видите какая польза будет 😁👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Несмотряна такой казус, спасибо Вам за такой концерт !!! За Вашу энергетическую подачуи теплый диалог с публикой❤️","Вчера в Волгограде произошел очень веселый и трогательный вечер с вашимконцертом Пелагея! Когда концерт закончился и вы ушли некоторые люди началикричать ВАЛЕНКИ! И вы вернулись со своей группой спасибо за концерт ну на Бис!Спасибо вам за ваше творчество очень приятно! 🎵🎶🎶🎶🎵🎼🎼🎤🎤🎤🎤", – писали поклонники .