27 мая наследница голливудских актеров Шайло Нувель Джоли-Питт отметила
13-летие. Анджелина Джоли сделала девочке весьма неординарный подарок.
27 мая наследница голливудских актеров Шайло Нувель Джоли-Питт отметила
13-летие. Анджелина Джоли сделала девочке весьма неординарный подарок.
Актриса отвела Шайло на страшный
квест под названием "Подвал". Место, где
он проводится, находится в Сильмаре, находящемся к северу от Лос-Анджелеса. Данный
квест отличается тем, что пугающую атмосферу в нем создают настоящие актеры.
Обычно участникам
игры дают задание выбраться из темной комнаты, скрывающей массу жутких
сюрпризов. По сюжету дочьку
Анджелины Джоли и других участников похищает серийный маньяк-каннибал. Они
должны успеть сбежать из дома его покойной матери за 45 минут, пишет Elle.ru.
Отметим, что Шайло – довольно необычный
ребенок. С детства первая биологическая дочь Анджелины Джоли интересуется совсем
не девчачьими вещами: машинками, самурайскими мечами, любит короткие стрижки и
мешковатую одежду. Более того, девочка с трехлетнего возраста утверждает, что
ее зовут вовсе не Шайло, а Джон.
Ранее стало известно о
завещании . Немалую часть многомиллионного состояния актриса
отписала приемному сыну – 17-летнему Мэддоксу. Остальных детей она лишила
наследства.
Как писали "Дни.ру", страдает от
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