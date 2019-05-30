27 мая наследница голливудских актеров Шайло Нувель Джоли-Питт отметила 13-летие. Анджелина Джоли сделала девочке весьма неординарный подарок.

27 мая наследница голливудских актеров Шайло Нувель Джоли-Питт отметила13-летие. Анджелина Джоли сделала девочке весьма неординарный подарок.Актриса отвела Шайло на страшныйквест под названием "Подвал". Место, гдеон проводится, находится в Сильмаре, находящемся к северу от Лос-Анджелеса. Данныйквест отличается тем, что пугающую атмосферу в нем создают настоящие актеры.Обычно участникамигры дают задание выбраться из темной комнаты, скрывающей массу жуткихсюрпризов. По сюжету дочькуАнджелины Джоли и других участников похищает серийный маньяк-каннибал. Онидолжны успеть сбежать из дома его покойной матери за 45 минут, пишет Elle.ru.Отметим, что Шайло – довольно необычныйребенок. С детства первая биологическая дочь Анджелины Джоли интересуется совсемне девчачьими вещами: машинками, самурайскими мечами, любит короткие стрижки имешковатую одежду. Более того, девочка с трехлетнего возраста утверждает, чтоее зовут вовсе не Шайло, а Джон.Ранее стало известно озавещании . Немалую часть многомиллионного состояния актрисаотписала приемному сыну – 17-летнему Мэддоксу. Остальных детей она лишиланаследства.Как писали "Дни.ру", страдает отпаралича Белла – эта болезнь влияет на мышцы лица. Звезда Голливуда похудела до42 килограммов, однако продолжает сниматься.