В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции. Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг соревнований.

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции. Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг соревнований.Екатерина в трех партиях победила австралийку Саманту Стосур в трех партиях. Уступив в первом сете 3:6. Но в дальнейшем Александрова сумела переломить ход поединка, выиграв вторую и третью партии 6:1 и 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. Следующей соперницей Екатерины Александровой станет испанская теннисистка Алена Большова.Анастасия Потапова снялась из-за травмы с соревнований в парном разряде. Анастасия должна была играть в дуэте с Даяной Ястремской, но была вынуждена покинуть турнир.