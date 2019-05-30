Все матросы-спасатели прошли специальное обучение

Все матросы-спасатели прошли специальное обучениеКупальный сезон во Владимире официально откроют 1 июня. Однако с учётом жаркой погоды на Верхнем Семязинском пруде и реке Клязьме, водоёмах Содышка и Глубокое уже работают места для массового отдыха горожан. Все матросы-спасатели прошли специальное обучение и получили свидетельства об этом.На всех пляжах установили кабинки для переодевания, скамейки, песочницы и туалеты. Оборудовали места для занятий спортом и установки торговых павильонов, где можно купить прохладительные напитки. Дно в местах массового отдыха очистили от водных растений, коряг, камней и различного мусора. Дополнительно обновили спортивный инвентарь, а спасательные посты укомплектовали всем необходимым для оказания первой помощи.Лабораторные исследования показали удовлетворительное состояние песка и воды на пляжах. В ближайшее время Роспотребнадзор подготовит официальные заключения о соответствии зон для купания, и купание будет либо разрешено, либо на пляже повесят чёрный флаг.