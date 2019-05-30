Актриса и бывшая звезда проекта Comedy Woman Елена Борщева стала гостьей Вечернего шоу с Аллой Довлатовой. Девушка поделилась пикантными деталями из личной жизни.

Актриса и бывшая звезда проекта "Comedy Woman" Елена Борщева стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". Девушка поделилась пикантными деталями из личной жизни.Первым делом девушка рассказала о своем муже фитнес-тренере Валерии Юшкевиче. Под его присмотром занимаются многие звезды шоу-бизнеса, похвасталась Елена. "К нему ходят на тренировки певец Дмитрий Нестеров, актер Александр Стекольников", – отметила актриса. Также он консультировал многих резидентов Comedy Club.Сама Борщева тоже занимается под руководством супруга. Благодаря тренировкам она сбросила 9 килограммов. Девушка использует маленькие веса, но делает по много повторений. Звезда заявляет, что Валерий все время придумывает новые комплексы упражнений."Скажу, что муж держит меня в ежовых рукавицах и не дает расслабиться", – поделилась Елена.Во время передачи Алла Довлатова подняла тему интимных отношений. По мнению ведущей, молодые люди сегодня хотят вступать в брак с девушками, с которыми до этого у них не было секса. Борщева не согласилась с этим и сказала, что будущего спутника жизни следует заранее протестировать.Сама Елена в браке уже 15 лет. Валерий сделал ей предложение спустя полгода после знакомства. Актриса призналась, что секс у них случился уже на третьем свидании. "Мне с детства бабушка говорила, что бог любит троицу. Я послушалась ее совета", – открыла тайну Борщева.