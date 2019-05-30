Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стала настоящей сенсацией в конце 2018 года. пара демонстрировала полную идиллию, пока в отношения не вмешался третий.

Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стала настоящей сенсацией в конце 2018 года. пара демонстрировала полную идиллию, пока в отношения не вмешался третий.Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов расписались осенью прошлого года в Кутузовском ЗАГСе столицы. Для актрисы эта церемония стала неожиданной – она полагала, что пришла на свадьбу к друзьям. Так оно и было, однако продюсер на месте взял ее в оборот, и в итоге получились две пары молодоженов.Отношения у немолодых супругов нестандартные. В недавнем интервью Бари Алибасов признался, что они с женой не все время вместе. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – уточнил он и призвал фанатов не переживать по этому поводу.Однако, кажется, идиллии в отношениях супругов настал конец. Об этом свидетельствует новая фотография, которую у себя в аккаунте в Instagram опубликовал музыкальный продюсер. На снимке Бари Алибасов с серьезным и одновременно несколько растерянным видом смотрит на сидящую неподалеку Лидию Федосееву-Шукшину, которой положил руки на плечи известный писатель-сатирик Аркадий Инин."Не ожидал, что писатель Аркадий Инин будет флиртовать с моей женой и беззастенчиво предлагать ей более перспективное будущее в моем присутствии", – подписал публикацию музыкальный продюсер. Многочисленные подписчики теряются в догадках, на полном серьезе это написал Бари или в шутку.Юмористически настроенные подписчики предложили Алибасову вызвать соперника на дуэль, а другие попросили его не волноваться и не ревновать, дескать, очевидно, что он более выгодная партия для .