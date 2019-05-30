Финал Лиги Европы, который состоялся 29 мая на стадионе Олимпийский в Баку, собрал свыше 51 тысячи зрителей и стал третьим по посещаемости в истории турнира. Попытки западных таблоидов очернить принимающую страну разбились о реальность.

Финал Лиги Европы, который состоялся 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку, собрал свыше 51 тысячи зрителей и стал третьим по посещаемости в истории турнира. Попытки западных таблоидов очернить принимающую страну разбились о реальность.Настоящая информационная кампания против УЕФА развернулась еще до начала матча финала Лиги Европы, во время которого на футбольном поле сошлись английские команды "Челси" и "Арсенал". Британские таблоиды стали критиковать Союз европейских футбольных ассоциаций за выбор места для проведения столь важной игры.Журналисты сетовали, что до столицы Азербайджана летает недостаточное число прямых рейсов, а перелеты с пересадками обходятся для болельщиков дорого. В СМИ даже появилась информация, что в итоге шесть тысяч билетов на стадион оказались не выкупленными или возвращенными в кассы.Не скрывая злорадства британские таблоиды ждали, что схватка "Челси" с "Арсеналом" будет проходить при полупустых трибунах. Однако реальность эти ожидания разбила вдребезги. Согласно статистическим данным, зрительская аудитория бакинского финала составила 51 370 человек, передает портал .Этот показатель делает Финал Лиги Европы в Баку третьим по посещаемости за всю историю турнира. Рекордсменом является итоговый матч 2018 года во французском Лионе. Чтобы посмотреть его на стадион пришли 55 768 человек. Разница с Баку, таким образом, оказывается минимальной.Еще одним поводом для критики со стороны британских СМИ стал отказ форварда "Арсенала" и сборной Армении Генриха Мхитаряна лететь в Баку из соображений безопасности. Впрочем, не совсем ясно, в чем тут винить организаторов турнира и принимающую страну, ведь спортсмен принял такое решение самостоятельно.Известный в прошлом советский и украинский футболист Олег Блохин назвал поступок Генриха Мхитаряна глупостью. Да и итоговой результат встречи говорил о том, что "Арсеналу" пригодился бы еще один опытный игрок. Впрочем, это было решение футболиста, которое необходимо уважать и не использовать в политических играх.Непосредственно в день игры в Сети настоящим хитом стало видео с "задержанием" болельщиков из Индонезии в футболках с фамилией Мхитаряна. Однако пыл журналистов таблоидов быстро остыл, едва они посмотрели сам ролик. На записи видно, что сотрудники полиции даже не прикоснулись к болельщикам, никак их не ограничивали и очень быстро отпустили на все четыре стороны.А вот в следующей новости, попавшей на страницы британских изданий, насилие действительно было. Оказалось, что в Баку подрались болельщики "Челси" и "Арсенала". Впрочем, и тут работникам СМИ оказалось не за что зацепиться, ведь речь шла о "междусобойчике" английских фанатов. Те, судя по всему, найдут способ выяснить отношения на кулаках не только в столице другого государства, но и на другой планете.Наконец журналисты добрались до критики стадиона "Олимпийский", на котором проводился финал Лиги Европы. Дескать, смотреть за игрой в живую оказалось не так удобно из-за того, что болельщицкие секторы отделены от газона беговыми дорожками. Как пошутил у себя на странице в Twitter бывший английский футболист и телеэксперт Гари Линекер, заняв свое место на стадионе "вы оказываетесь не намного ближе к полю, чем в тот момент, когда выходили из дома".Арены с дорожками для легкой атлетики действительно уходят в прошлое и уступают место чисто футбольным стадионам. Однако стоит признать, что Баку далеко не единственный город, проводящий игры на подобного рода аренах. Их до сих пор довольно много в Европе. И там такие стадионы не становятся предметом зашкаливающей критики в СМИ."Если честно, я не понимаю претензий и не вижу никаких сложностей. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или, например, Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах", – подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.Он подчеркнул, что в Баку все было организовано идеально. Помогла принимающей стороне и сама игра. Схватка двух команд оказалась наполнена таким количеством интриг, а также опасных и красивых моментов, что у настоящих любителей футбола пропало всякое желание цепляться к мелочам и специально выискивать, а порой и выдумывать, минусы в организации.Таким образом, для Баку нынешний финал Лиги Европы стал настоящим триумфом и стал очередной яркой страницей в истории проведения чемпионата. Попытки очернить принимающую сторону обернулись ничем.