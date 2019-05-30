Известный певец и композитор прокомментировал информацию об ухудшении здоровья из-за операции по удалению злокачественной опухоли голосовых связок. Олег Газманов расставил все точки над i, развеяв слухи и объяснив, как обстоят дела на самом деле.

Известный певец икомпозитор прокомментировал информацию об ухудшении здоровья из-за операции поудалению злокачественной опухоли голосовых связок. Олег Газманов расставил всеточки над i, развеяв слухи и объяснив, как обстоят дела на самом деле.Артист подтвердил,что летал в Германию. Однако было это восемь лет назад. Немецкие врачи вырезалиему опухоль – гранулему. При этом информация о том, что она была онкологической,не подтвердилась.Олег Газманов опроверг распространившиеся в СМИ домыслы о том, чтосейчас серьезно болен. "Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодоймужчина. Все нормально", – заявил исполнитель во время интервью в программе"Абонент доступен" на латвийском интернет-канале Mix TV.Материал дополняется