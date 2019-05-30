Известный певец и
композитор прокомментировал информацию об ухудшении здоровья из-за операции по
удалению злокачественной опухоли голосовых связок. Олег Газманов расставил все
точки над i, развеяв слухи и объяснив, как обстоят дела на самом деле.
Известный певец и
композитор прокомментировал информацию об ухудшении здоровья из-за операции по
удалению злокачественной опухоли голосовых связок. Олег Газманов расставил все
точки над i, развеяв слухи и объяснив, как обстоят дела на самом деле.
Артист подтвердил,
что летал в Германию. Однако было это восемь лет назад. Немецкие врачи вырезали
ему опухоль – гранулему. При этом информация о том, что она была онкологической,
не подтвердилась.
Олег Газманов опроверг распространившиеся в СМИ домыслы о том, что
сейчас серьезно болен. "Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодой
мужчина. Все нормально", – заявил исполнитель во время интервью в программе
"Абонент доступен" на латвийском интернет-канале Mix TV.
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