Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили воспользовался своим правом вернуться на Украину в качестве полноправного гражданина этой страны и вечером 29 мая уже раздавал интервью о своих политических планах. Эксперты уверены, что решение Владимира Зеленского вернуть одиозному политику паспорт было ошибкой, которая приведет к катастрофическим последствиям.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили воспользовался своим правом вернуться на Украину в качестве полноправного гражданина этой страны и вечером 29 мая уже раздавал интервью о своих политических планах. Эксперты уверены, что решение Владимира Зеленского вернуть одиозному политику паспорт было ошибкой, которая приведет к катастрофическим последствиям.За время управления Украиной Петр Порошенко успел нажить себе много врагов, которые нашли в себе силы объединиться и совместными усилиями прогнать его с кресла президента. Среди тех, с кем бывший украинский лидер оказался не в ладах – Михаил Саакашвили.Бывший президент Грузии, едва ступив на украинскую землю, был обласкан всеобщим вниманием, заботой и народной любовью. Ему доверили руководить Одесской областью и в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Украины. Однако стоило политику перейти в оппозицию к Порошенко, как тот разглядел проблемы с документами и свое решение о награждении Саакашвили гражданством отменил.Многие эксперты отмечают, что поступок Петра Порошенко был незаконным. И вот, устраняя столь очевидную несправедливость, новый президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Михаилу Саакашвили паспорт. И теперь уже другие эксперты уверяют, что украинский лидер пошел против закона.В частности, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады и заместитель главы распустившейся фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, передает . Он добавил, что в будущем многие еще успеют пожалеть о таком поступке.Эту мысль на страницах издания "Обозреватель" поддерживает и творчески развивает колумнист, скрывающийся под псевдонимом Аnti-colorados. Он, судя по тексту, является последовательным сторонником политики Петра Порошенко, а в его врагах видит угрозы для всей Украины. В частности, Михаила Саакашвили этот публицист не только обзывает Карлсоном, но и сравнивает со смертельным ядом."Уже сейчас понятно, что там не было и не будет однородной массы, но собираются антагонисты, которые просто временно объединились ненавистью к Порошенко", – уверен колумнист "Обозревателя". Долго в равновесии такая система, которую эксперт сравнил с выгребной ямой, в которую бросили дрожжи, находиться не сможет. "Пройдет немного времени, когда это кодло начнет грызть друг другу глотки", – уверен он."В общем – пускай приезжает, а уже ему глотку перегрызут или он перегрызет, а потом ему – нет большой разницы, но процесс будет захватывающим", – заключил публицист свою речь. По его мнению, решение помочь Михаилу Саакашвили дорого обойдется Владимиру Зеленскому, ведь именно за него и его соратников возьмется одиозный политик после Петра Порошенко.Впрочем, сам , едва ступив на украинскую землю, уже успел сделать заявление, что не собирается мстить Петру Порошенко. Признался он, что нет у него и никаких личных амбиций."Я очень счастлив. Я верю, что у Украины все выйдет. Я хочу вместе с вами сделать прорыв, чтобы политика в Украине была другой. Я сам не пойду ни на какие выборы", – заявил политик. "Но я буду помогать", – так же добавил он.Весьма комплиментарно высказался он и о Владимире Зеленском. "Этот президент непростой парень. Он очень многих удивит и очень приятно. У меня на такие вещи чутье", – заверил собравшихся .