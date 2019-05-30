Стражи порядка напоминают ребятам о соблюдении Правил дорожного движения.

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району в преддверии летних каникул проводят профилактические беседы с дошкольниками и учениками учебных заведений. Накануне встречи прошли в Собинском детском саду «Золотой ключик» и школе № 1.В ходе мероприятий полицейские напоминают ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, стараясь донести нужную информацию в доступной форме.Так для дошколят подготовлена игровая программа. Важные правила изучаются при выполнении простых увлекательных заданий.В беседах со школьниками полицейский делают акцент на соблюдении правил дорожного движения при управлении двухколесными транспортными средствами, а также напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.