Стражи порядка напоминают ребятам о соблюдении Правил дорожного движения.
Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району в преддверии летних каникул проводят профилактические беседы с дошкольниками и учениками учебных заведений. Накануне встречи прошли в Собинском детском саду «Золотой ключик» и школе № 1.
В ходе мероприятий полицейские напоминают ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, стараясь донести нужную информацию в доступной форме.
Так для дошколят подготовлена игровая программа. Важные правила изучаются при выполнении простых увлекательных заданий.
В беседах со школьниками полицейский делают акцент на соблюдении правил дорожного движения при управлении двухколесными транспортными средствами, а также напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.