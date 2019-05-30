Заявление главы военной разведки США Роберта Эшли-младшего – это грубая провокация, с помощью которой Штаты в очередной раз пытаются очернить Россию, говорится в официальном ответе МИД РФ.

Заявление главы военной разведки США Роберта Эшли-младшего – это грубая провокация, с помощью которой Штаты в очередной раз пытаются очернить Россию, говорится в официальном ответе МИД РФ.Основная задача таких скандальных заявлений, уверены дипломаты, — отвлечь внимание от того, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и могут готовиться к проведению новых взрывов.Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что РФ строго соблюдает договор и призвало США наконец ратифицировать документ, так как он является важным элементом контроля за вооружениями и без Соединенных Штатов в силу в силу не вступит.Напомним, 29 мая глава военной разведки Штатов заявил, что Россия, может не соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний. Кроме того, Роберт Эшли-младший уверен, что РФ активно развивает свои ядерные силы и может в ближайшие 10 лет значительно увеличить свой арсенал стратегического оружия.