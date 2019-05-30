Евгения Медведева показала, как она разогревается
перед выступлением. Фигуристка исполнила двусмысленный танец в паре со своей
коллегой Елизаветой Туктамышевой.
Евгения Медведева показала, как она "разогревается"
перед выступлением. Фигуристка исполнила двусмысленный танец в паре со своей
коллегой Елизаветой Туктамышевой.
Двукратная чемпионка мира особой
стеснительностью не отличается. Тем более это можно сказать о чемпионке мира
2015 года Елизавете Туктамышевой, покорившей болельщиков своим показательным
выступлением с раздеванием.
Как выяснилось, в таком же ключе проходит и разминка девушек
перед шоу Fantasy on Ice, с которым фигуристки сейчас гастролируют по Японии.
Видео соблазнительного танца двух спортсменок рядом с катком Евгения Медведева
опубликовала в своем Instagram.
Евгению Медведеву в последнее время перестали узнавать фанаты – фигуристка сильно изменилась. В Сети появилось видео номера фигуристки в шоу Ice Fantasia 2019.
Многие подписчики двукратной чемпионки мира и Европы, увидев , облаченную в розовый латекс, сравнили ее костюм с нарядом для ролевых игр, а выступление – с порнографией. Другие, в том числе прославленный тренер Татьяна Тарасова, выступили в защиту девушки.
Имидж претерпел и более радикальные изменения. Недавно известная фигуристка
опубликовала видео с новым цветом волос.
Судя по ролику, девушка покрасила их в вишневый цвет. Поклонники решили, что новый цвет волос спортсменке очень идет.