Евгения Медведева показала, как она разогревается перед выступлением. Фигуристка исполнила двусмысленный танец в паре со своей коллегой Елизаветой Туктамышевой.

Евгения Медведева показала, как она "разогревается"перед выступлением. Фигуристка исполнила двусмысленный танец в паре со своейколлегой Елизаветой Туктамышевой.Двукратная чемпионка мира особойстеснительностью не отличается. Тем более это можно сказать о чемпионке мира2015 года Елизавете Туктамышевой, покорившей болельщиков своим показательнымвыступлением с раздеванием.Как выяснилось, в таком же ключе проходит и разминка девушекперед шоу Fantasy on Ice, с которым фигуристки сейчас гастролируют по Японии.Видео соблазнительного танца двух спортсменок рядом с катком Евгения Медведеваопубликовала в своем Instagram.Евгению Медведеву в последнее время перестали узнавать фанаты – фигуристка сильно изменилась. В Сети появилось видео номера фигуристки в шоу Ice Fantasia 2019.Многие подписчики двукратной чемпионки мира и Европы, увидев , облаченную в розовый латекс, сравнили ее костюм с нарядом для ролевых игр, а выступление – с порнографией. Другие, в том числе прославленный тренер Татьяна Тарасова, выступили в защиту девушки.Имидж претерпел и более радикальные изменения. Недавно известная фигуристкаопубликовала видео с новым цветом волос.Судя по ролику, девушка покрасила их в вишневый цвет. Поклонники решили, что новый цвет волос спортсменке очень идет.