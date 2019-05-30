Барселона приостановила переход нападающего сборной Франции и Атлетико Антуана Гризманна. Вето на трансфер наложил президент чемпионов Испании Жозеп Мария Бартломеу.

"Барселона" приостановила переход нападающего сборной Франции и "Атлетико" Антуана Гризманна. Вето на трансфер наложил президент чемпионов Испании Жозеп Мария Бартломеу.Руководителя клуба смущают цена француза – 120 миллионов евро и его предполагаемая годовая зарплата 17 миллионов евро. На взгляд Бартоломеу, Гризманн обойдется казне слишком дорого.Но главным фактором стало отношение футболистов "Барселоны" к потенциальному новичку. Выяснилось, что игроки не желают прихода француза. Более того, появление Антуана сможет нарушить микроклимат внутри коллектива.