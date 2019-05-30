Бывший тренер футбольной команды Рубин из Казани Юри Фернандо Солано оказался в центре скандала. Экс-супруга уроженца Эквадора Татьяна Захарова стала гостьей сегодняшнего выпуска программы Прямой эфир телеканала Россия 1.

Бывший тренер футбольной команды "Рубин" из Казани ЮриФернандо Солано оказался в центре скандала. Экс-супруга уроженца ЭквадораТатьяна Захарова стала гостьей сегодняшнего выпуска программы "Прямой эфир"телеканала "Россия 1".Россиянка рассказала шоумену Андрею Малахову о жизни с экс-тренером. По словам Захаровой, она познакомилась с мужем 15 лет назад. Черезнекоторое время после свадьбы родился сын.Когда Татьяна забеременела во второй раз ее возлюбленного как подменили. Солано стал вести себя грубо, скандалил по поводу ибез, избивал и набрасывался с ножом."Он сказал мне: "Завтра я уезжаю, семья меня больше неинтересует. Я тебя единственное, что прошу, подожди два месяца, чтобы я получилгражданство России. Через два месяца я подала на развод", – рассказала Захаровав "Прямом эфире".Бывшие супруги принялись делить совместно нажитоеимущество – две квартиры, дачу, автомобиль и деньги. Состоялся суд, которыйобязал тренера выплатить экс-супруге около 20 миллионов рублей.В студии ток-шоу пригласили Юри Фернандо Солано.Экс-тренер заявил, что жена ему изменяла, он сомневается в том, что является отцомвторого ребенка Татьяны. По словам эквадорца, из-за брака с россиянкой он потерял все нажитое, меж тем никаких денег Захаровой не должен. Более того, якобы, из-за интриг экс-супруги его депортировали из России, и он лишилсявозможности видеть детей.В конце программы огласили итого ДНК-экспертизы. "Результатытеста на отцовство между Юри и старшим сыном таковы: вероятность составляет 99,99%.Результаты второго теста междуЮри и младшим сыном: с вероятностью 99,99% он биологический отец", – сообщил экспертв сегодняшнем выпуске программы . После выступления специалистагенетической лаборатории Татьяна Захарова поднялась с места и одарилаэкс-мужа несколькими оплеухами.