Бывший тренер футбольной команды Рубин из Казани Юри
Фернандо Солано оказался в центре скандала. Экс-супруга уроженца Эквадора
Татьяна Захарова стала гостьей сегодняшнего выпуска программы Прямой эфир
телеканала Россия 1.
Бывший тренер футбольной команды "Рубин" из Казани Юри
Фернандо Солано оказался в центре скандала. Экс-супруга уроженца Эквадора
Татьяна Захарова стала гостьей сегодняшнего выпуска программы "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1".
Россиянка рассказала шоумену Андрею Малахову о жизни с экс-тренером. По словам Захаровой, она познакомилась с мужем 15 лет назад. Через
некоторое время после свадьбы родился сын.
Когда Татьяна забеременела во второй раз ее возлюбленного как подменили. Солано стал вести себя грубо, скандалил по поводу и
без, избивал и набрасывался с ножом.
"Он сказал мне: "Завтра я уезжаю, семья меня больше не
интересует. Я тебя единственное, что прошу, подожди два месяца, чтобы я получил
гражданство России. Через два месяца я подала на развод", – рассказала Захарова
в "Прямом эфире".
Бывшие супруги принялись делить совместно нажитое
имущество – две квартиры, дачу, автомобиль и деньги. Состоялся суд, который
обязал тренера выплатить экс-супруге около 20 миллионов рублей.
В студии ток-шоу пригласили Юри Фернандо Солано.
Экс-тренер заявил, что жена ему изменяла, он сомневается в том, что является отцом
второго ребенка Татьяны. По словам эквадорца, из-за брака с россиянкой он потерял все нажитое, меж тем никаких денег Захаровой не должен. Более того, якобы, из-за интриг экс-супруги его депортировали из России, и он лишился
возможности видеть детей.
В конце программы огласили итого ДНК-экспертизы. "Результаты
теста на отцовство между Юри и старшим сыном таковы: вероятность составляет 99,99%.
Результаты второго теста между
Юри и младшим сыном: с вероятностью 99,99% он биологический отец", – сообщил эксперт
в сегодняшнем выпуске программы . После выступления специалиста
генетической лаборатории Татьяна Захарова поднялась с места и одарила
экс-мужа несколькими оплеухами.