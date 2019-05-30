Певица поделилась секретом стройности. Светлана Лобода показала,
как тренируется в спортивном зале.
Певица поделилась секретом стройности. Светлана Лобода показала,
как тренируется в спортивном зале.
Год назад артистка во второй раз стала мамой. Звезда успешно
совмещает заботу о детях и работу, при этом выглядит Светлана Лобода потрясающе – как будто и не рожала: стройные ножки, идеальный пресс и ни грамма лишнего
жира.
Вокалистка не скрывает, что остается в отличной физической
форме в том числе благодаря спорту. В личном Instagram, например, Светлана
опубликовала видео, на котором запечатлена тренирующейся.
Лобода, облаченная в серые лосины и футболку, делает
приседания. Это упражнение направлено на укрепление мышц ног и в особенности
ягодиц.
Под видео артистка попросила подписчиков
придумать к нему подпись. Поклонники проявили креативность.
"Тот момент, когда через 2 дня лето... 🤷🏼♂️😁(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Светлана Ореховна)", "Опа опа качайся
попа!", "Ведь та подруга что упруга,не останется без друга!!!🤣👍👍👍👍👍", "Цвет настроенья ФИТНЕСС", "Все люди, как
люди..., а я приседаююю))😉", "Два орешка у Золушки :)",
"Ох , Светка , попа как конфетка! 😂😍", – писали интернет-обыватели.
Напомним, 24 мая 2018 года
родила вторую дочь Тильду. Имя отца малышки артистка не
называет. Меж тем ходят упорные слухи, что им является Тилль Линдеманн – вокалист
группы Rammstein. Звезда сплетни комментировать отказывается. Однако
недавно она появилась на фото с пустышкой, на которой был нанесен логотип уже
упомянутого немецкого коллектива.