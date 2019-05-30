Певица поделилась секретом стройности. Светлана Лобода показала, как тренируется в спортивном зале.

Певица поделилась секретом стройности. Светлана Лобода показала,как тренируется в спортивном зале.Год назад артистка во второй раз стала мамой. Звезда успешносовмещает заботу о детях и работу, при этом выглядит Светлана Лобода потрясающе – как будто и не рожала: стройные ножки, идеальный пресс и ни грамма лишнегожира.Вокалистка не скрывает, что остается в отличной физическойформе в том числе благодаря спорту. В личном Instagram, например, Светланаопубликовала видео, на котором запечатлена тренирующейся.Лобода, облаченная в серые лосины и футболку, делаетприседания. Это упражнение направлено на укрепление мышц ног и в особенностиягодиц.Под видео артистка попросила подписчиковпридумать к нему подпись. Поклонники проявили креативность."Тот момент, когда через 2 дня лето... 🤷🏼‍♂️😁(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Светлана Ореховна)", "Опа опа качайсяпопа!", "Ведь та подруга что упруга,не останется без друга!!!🤣👍👍👍👍👍", "Цвет настроенья ФИТНЕСС", "Все люди, каклюди..., а я приседаююю))😉", "Два орешка у Золушки :)","Ох , Светка , попа как конфетка! 😂😍", – писали интернет-обыватели.Напомним, 24 мая 2018 годародила вторую дочь Тильду. Имя отца малышки артистка неназывает. Меж тем ходят упорные слухи, что им является Тилль Линдеманн – вокалистгруппы Rammstein. Звезда сплетни комментировать отказывается. Однаконедавно она появилась на фото с пустышкой, на которой был нанесен логотип ужеупомянутого немецкого коллектива.