Настя Каменских рассказала подписчикам о медовом месяце с
Потапом. Певица поблагодарила фанатов за понимание и призналась, что не хотела
раньше времени афишировать подготовку к свадьбе.
Настя Каменских рассказала подписчикам о медовом месяце с
Потапом. Певица поблагодарила фанатов за понимание и призналась, что не хотела
раньше времени афишировать подготовку к свадьбе.
Фотографии и Потапа, сделанные на одном из курортов Турции, привели в восторг подписчиков
блога певицы в Instagram. Сыгравшие недавно свадьбу артисты позируют в белых
нарядах и просто сияют от счастья.
Настя Каменских не скрывает переполняющей ее любви к мужу и
решила поделиться чувствами с поклонниками.
"Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого
вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью… Взгляд которого
заставляет ваше сердце биться быстрее", – написала Настя Каменских.
Жених и невеста официально признались в романе с помощью
музыки. Клип на песню "Обещаю" вышел у за несколько
недель до свадьбы. Эту же песню артисты исполнили во время церемонии
бракосочетания, пишет Teleprogramma.pro.
"Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова
и за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вами
своим каждым днем", – обратилась артистка к своим фанатам.
призналась, что некоторые моменты личной жизни они с Потапом хотели сохранить в
тайне и не предавать огласке – намек на то, что пара старалась как можно дольше
скрывать свои отношения и подготовку к свадьбе.