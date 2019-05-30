Настя Каменских рассказала подписчикам о медовом месяце с Потапом. Певица поблагодарила фанатов за понимание и призналась, что не хотела раньше времени афишировать подготовку к свадьбе.

Настя Каменских рассказала подписчикам о медовом месяце сПотапом. Певица поблагодарила фанатов за понимание и призналась, что не хотелараньше времени афишировать подготовку к свадьбе.Фотографии и Потапа, сделанные на одном из курортов Турции, привели в восторг подписчиковблога певицы в Instagram. Сыгравшие недавно свадьбу артисты позируют в белыхнарядах и просто сияют от счастья.Настя Каменских не скрывает переполняющей ее любви к мужу ирешила поделиться чувствами с поклонниками."Я искренне желаю вам найти человека, в глазах котороговы будете видеть целый мир, который наполнен любовью… Взгляд которогозаставляет ваше сердце биться быстрее", – написала Настя Каменских.Жених и невеста официально признались в романе с помощьюмузыки. Клип на песню "Обещаю" вышел у за нескольконедель до свадьбы. Эту же песню артисты исполнили во время церемониибракосочетания, пишет Teleprogramma.pro."Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые словаи за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вамисвоим каждым днем", – обратилась артистка к своим фанатам.призналась, что некоторые моменты личной жизни они с Потапом хотели сохранить втайне и не предавать огласке – намек на то, что пара старалась как можно дольшескрывать свои отношения и подготовку к свадьбе.