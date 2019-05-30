Причинами катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины могли стать техническая неисправность, плохое топливо и некачественная подготовка к полету.

Причинами катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины могли стать техническая неисправность, плохое топливо и некачественная подготовка к полету. Об этом заявил начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что каждой версии будет предоставлена правовая оценка. В настоящее время изымается документация по вертолетуТабака добавил, что командир военной части, который входил в состав экипажа вертолета, был опытным офицером.Вертолет Ми-8 разбился 29 мая вечером. Погибли четыре человека.