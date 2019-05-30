В Сети распространилась новая информация о дочери Сергея Лазарева. По слухам, малышке уже восемь месяцев.

В Сети распространилась новая информация о дочери Сергея Лазарева. По слухам, малышке уже восемь месяцев.Несколько дней назад некоторые СМИ распространили информацию о том. что в семье Сергея Лазарева случилось радостное пополнение. Будто бы у популярного артиста родилась дочь. Первым эти данные обнародовал Telegram-канал "Только никому". Якобы информацией поделился один из гостей премии RU.TV: "Был на премии Ру.ТВ, узнал от коллег. что у лазарева Сереги родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем".Теперь же появились подробности. Тот же источник добавил: "Ей уже месяцев восемь. Киркоров рассказывал". Отметим, что сам Филипп Бедросович эти данные пока никак не прокомментировал. Сергей Лазарев тоже хранит молчание. Впрочем, вскоре после появления известия о рождении у него дочери певец на своей официальной страничке в социальной сети Instagram выложил фотографию, на которой запечатлен с сыном Никитой, и тот держал палец возле виска. В подписи Сергей Лазарев дал понять, что так он относится к всяким публикациям в СМИ. Однако официальных комментариев он не давал.А вот в Сети эту новость бурно обсуждают. Поклонники убеждены, что "нет дыма без огня", и в качестве доказательства своих слов в пример поставили сына певца Никиту, которого тот скрывал на протяжении нескольких лет. Мальчик появился на свет в 2014 году, однако о ребенке артист рассказал журналистам спустя два года. Музыкант также отказался раскрыть имя матери наследника. Многие поклонники предположили, что Сергей Лазарев прибег к услуге суррогатной матери.