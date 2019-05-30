Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн рассказал о влиянии кофе по утрам на человеческий организм. Мужчина поведал о скрытых причинах негативного воздействия.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн рассказал о влиянии кофе по утрам на человеческий организм. Мужчина поведал о скрытых причинах негативного воздействия.Доктор заявил, что любовь к указанному напитку может вызвать зависимость, схожую с наркотической. Если вовремя не остановиться, в последствие будет все сложнееотказаться от кофе по утрам.Более того, резкий отказ от такой привычки может спровоцировать развитие абстинентного синдрома. В таком случае более 60% зависимых от кофеина начинают страдать от сильных головных болей.По словам специалиста, при вынужденном исключении из привычного распорядка чашки кофе по утрам люди сталкиваются с беспокойством и раздражительностью. Также у них наблюдается резкая смена настроения и сонливость."При регулярном употреблении кофеинсодержащих напитков может развиться синдром зависимости", – отметил Евгений Брюн.Тяга настолько сильная, что кофеманы перестают нормально работать и думать. Они отодвигают на второй план все важные дела, мечтая лишь о глотке напитка бодрости.Психиатр-нарколог отмечает, что такие симптомы называют абстинентным синдромом. Они также наблюдаются у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, сообщает .Также кофе по утрам может вызвать психомоторное возбуждение. Его эпилептикам и страдающим повышенной психической возбудимостью людям."Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях", – заключил доктор.