Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн рассказал о влиянии кофе по утрам на человеческий организм. Мужчина поведал о скрытых причинах негативного воздействия.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн рассказал о влиянии кофе по утрам на человеческий организм. Мужчина поведал о скрытых причинах негативного воздействия.
Доктор заявил, что любовь к указанному напитку может вызвать зависимость, схожую с наркотической. Если вовремя не остановиться, в последствие будет все сложнее
отказаться от кофе по утрам.
Более того, резкий отказ от такой привычки может спровоцировать развитие абстинентного синдрома. В таком случае более 60% зависимых от кофеина начинают страдать от сильных головных болей.
По словам специалиста, при вынужденном исключении из привычного распорядка чашки кофе по утрам люди сталкиваются с беспокойством и раздражительностью. Также у них наблюдается резкая смена настроения и сонливость.
"При регулярном употреблении кофеинсодержащих напитков может развиться синдром зависимости", – отметил Евгений Брюн.
Тяга настолько сильная, что кофеманы перестают нормально работать и думать. Они отодвигают на второй план все важные дела, мечтая лишь о глотке напитка бодрости.
Психиатр-нарколог отмечает, что такие симптомы называют абстинентным синдромом. Они также наблюдаются у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, сообщает .
Также кофе по утрам может вызвать психомоторное возбуждение. Его эпилептикам и страдающим повышенной психической возбудимостью людям.
"Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях", – заключил доктор.