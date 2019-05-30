Поводом для заседания стало заявление депутата Ирины Кирюхиной

Поводом для заседания стало заявление депутата Ирины КирюхинойКомиссия по депутатской этике ЗакСобрания Владимирской области признала неэтичным поведение руководителя фракции КПРФ в областном парламенте - Максима Шевченко. Журналист усомнился в эффективности расходования бюджета в облздраве.Поводом для заседания комиссии по этике стало заявление депутата Ирины Кирюхиной после того, как на заседании ЗС в марте Максим Шевченко намекнул на необходимость проверки расходования денег, выделенных областному департаменту здравоохранения в 2017-2018 годах, когда ведомством руководил муж Ирины Кирюхиной. После словесной перепалки Кирюхина покинула зал заседания.«Комиссия признала поведение депутата Максима Шевченко несоответствующим депутатской этике», - сказал зампредседателя ЗС Роман Кавинов.