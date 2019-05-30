На туристах с перевернувшегося на Дунае прогулочного катера не было спасательных жилетов. На данный момент известно о семи погибших и семи спасенных пассажирах, остальные пока числятся пропавшими без вести. Венгерские спасатели продолжают поисковую операцию.

На туристах с перевернувшегося на Дунае прогулочного катера не было спасательных жилетов. Об этом сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на источники среди южнокорейских дипломатов.ЧП произошло вечером 29 мая в Будапеште недалеко от здания парламента Венгрии. Прогулочное судно "Русалка", на борту которого находились два члена экипажа и 33 туриста из Южной Кореи, столкнулось с крупным теплоходом, после чего опрокинулось и пошло ко дну.Катер нашли только под утро, сильным течением его отнесло почти на километр. На данный момент известно о семи погибших и семи спасенных пассажирах, остальные пока числятся пропавшими без вести. Венгерские спасатели продолжают поисковую операцию.Россиян среди пострадавших нет, подтвердил ТАСС пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян.