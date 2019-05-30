Актриса известной саги Сумерки Кристен Стюарт все чаще в последнее время удивляет фанатов своими фрик-образами. На днях она в очередной раз ошеломила своих поклонников.

Актриса известной саги "Сумерки" Кристен Стюарт все чаще в последнее время удивляет фанатов своими фрик-образами. На днях она в очередной раз ошеломила своих поклонников.Специально для сеульского показа модного дома Chanel Кристен сменила образ, ведь девушка является его официальным лицом. Она предстала публике в белой рубашке, застегнутой на одну пуговицу, и черных кожаных шортах с высокой талией. На ногах у нее красовались сапоги выше колен также в черном цвете. И дополнили образ разноцветным маникюр, яркий мейк ап и массивные украшения на шеи.На голове у нее коротко-стриженные волосы, обесцвеченные на концах. А вишенкой на торте стало полное отсутствие бровей. Конечно, звезда не решилась их сбрить, она их попросту осветлила.Издание In Style отметило, что новый имидж Стюарт очень напоминает один из ранних сценических образов короля глэм-рока Дэвида Боуи. Возможно, отсутствие бровей в скором времени станет новым модным трендом.Отметим, в последнее время Кристин все чаще вызывает шок у поклонников своими необычными амплуа. Ее образ на Каннском фестивале вызвал всеобщий диссонанс. Она подверглась сильному шквалу критики, как писали ранее .