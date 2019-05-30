Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 Владимир Емельянов спущен на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.

Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов" спущен на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на "Средне-Невском судостроительном заводе", сообщает агентство ТАСС.Новый тральщик назван в честь бывшего главы предприятия, который как раз и занимался организацией производства сначала кораблей из маломагнитных металлов, а потом и из стеклопластика. Председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Георгий Полтавченко заявил, что новый тральщик — это корабль-память. Память о человеке, который так много сделал для отечественного судостроения.Всего российские ВМС собираются купить 40 тральщиков проекта 12700. На данный момент флот уже получил "Александра Обухова" и "Ивана Антонова". Они зарекомендовали себя как надежные, современные и эффективные корабли противоминной обороны.Проект 12700 — это крупнейшие в мире корабли со стеклопластиковым корпусом. Подобный материал используется для того, чтобы на тральщик не реагировали морские мины с магнитными детонаторами. Кроме того, все металлические детали корабля специально размагничены.