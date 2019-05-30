Президент Южной Кореи поручил правительству сделать все возможное, чтобы найти туристов, которые пропали без вести при крушении катера в Будапеште. В столице Венгрии во время экскурсии по Дунаю затонуло прогулочное судно. На борту более 30 человек. Как минимум семь из них погибли.

Президент Южной Кореи поручил правительству сделать все возможное, чтобы найти туристов, которые пропали без вести при крушении катера в Будапеште. В столице Венгрии во время экскурсии по Дунаю затонуло прогулочное судно. На борту более 30 человек. Как минимум семь из них погибли.В темноте, под дождем – в таких трудных условиях началась поисково-спасательная операция на Дунае, где затонул прогулочный катер. По предварительным данным, на борту было 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. По меньшей мере, семь из них – погибли. Около двадцати – числятся пропавшими без вести. Водолазы, военные и волонтеры продолжают их поиски. Сообщается, что в основном на катере были туристы из Южной Кореи. Российское посольство выясняет, нет ли среди пострадавших наших соотечественников."Сведений о нахождении среди пострадавших граждан РФ в данный момент посольство не имеет. Работаем в тесном контакте с венгерскими властями на предмет выяснения возможного наличия наших соотечественников в результате данного происшествия", — заявили в диппредставительстве.Найти ушедший под воду катер удалось лишь к утру, почти в километре от места крушения. Судно оказалось в самом центре Будапешта, недалеко от здания парламента. В ближайшие часы ожидается пресс-конференция, на которой обещают подробности крушения.Власти Южной Кореи следят за ситуацией. Президент Мун Чжэ Ин поручил правительству сделать все возможное, чтобы найти туристов, которые пропали без вести. С заявлением выступило и руководство турагентства, где оказавшиеся на прогулочном катере туристы приобрели путевки. Там обещали оказать необходимую помощь пострадавшим и разобраться в обстоятельствах случившегося."Насколько мы знаем, уровень воды в Дунае сейчас высокий. Все круизные суда ходят без проблем. По нашей информации, катер, на котором были наши клиенты, столкнулся с большим судном и перевернулся. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших", — сказал исполнительный директор турагентства Very Good Tour Ли Сан Му.В венгерской полиции заявили, что будут до последнего вести поисково-спасательную операцию. Хотя шансы на спасение с каждой минутой все меньше. Температура воды в Дунае – всего 15 градусов.