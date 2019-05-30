Курс рубля продолжает вызывать опасения у многочисленных аналитиков. Не верят в устойчивость национальной валюты и простые россияне. В июне, по словам опрошенных Дни.ру экспертов, судьба деревянного будет зависеть от сразу нескольких негативных факторов.

Курс рубля продолжает вызывать опасения у многочисленных аналитиков. Не верят в устойчивость национальной валюты и простые россияне. В июне, по словам опрошенных "Дни.ру" экспертов, судьба деревянного будет зависеть от сразу нескольких негативных факторов.Отстрелявшись по России экономическими санкциями, США обратили свои взоры на Китай. Несмотря на то, что торговая война, начатая Вашингтоном, происходит в стороне от России, на курс рубля этот фактор может оказать заметное влияние."Последнее время на фоне усиления торговой напряженности наблюдается бегство инвесторов из рисковых активов (валюты развивающихся стран, в том числе рубль) в государственные бумаги США. Это оказывает определенное давление на рубль", – рассказал директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин."Китай угрожает ограничить поставки редкоземельных элементов в США, область применения которых весьма обширна: от элементов военной техники до сверхпроводников и современных аккумуляторов. Именно Китай добывает основную часть таких металлов", – раскрыл подробнее детали торгового противостояние двух финансовых гигантов кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики отделения национальной экономикиРАНХиГСВладимир Трегубов."Кроме того, период налоговых платежей, создававший поддержку рублю, закончился. На рынке нефти началось снижение, которое тянет вниз российский рубль", – добавил эксперт. По его словам, если стоимость барреля нести упадет до отметки в 60-65 долларов, то курс рубля может опуститься до 67-68 рублей за доллар. Более точные прогнозы о состоянии дел на нефтяном рынке, заметил Владимир Трегубов, можно будет делать после заседания ОПЕК+ запланированного на 25-26 июня. Не сулят курсу рубля ничего хорошего и сезонные колебания."Традиционно в летние месяцы он снижается", – напомнил эксперт."Скорее всего, снижение будет медленным и небольшим, его можно оценить в 1-2% от текущей котировки в 65 рублей за доллар", – уверен ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Среди факторов, негативно влияющих на , помимо торговой войны США и Китая он называет покупку валюты Центробанком для Минфина в рамках бюджетного правила, на которую в июне будет тратиться от 16 до 18 миллиардов рублей в день и увеличение платежей по внешнему долгу до пяти миллиардов долларов."Наиболее вероятно, что курс рубля в июне существенно не изменится", – считает глава сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Роман Макаров. Никаких серьезных предпосылок как для укрепления российской валюты, так и для ее ослабления, не заметно. "США заняты торговой войной с Китаем, а цены на нефть, скорее всего, в ближайшее время будут находиться около 70 долларов за баррель. Спрос и предложение на валюту сейчас достаточно сбалансированы", – объяснил эксперт свою позицию."Прямых предпосылок для обвала курса рубля в июне нет", – согласен с предыдущими собеседниками ""Дни.ру эксперт в сфере финансов и банковского дела Московского отделения "ОПОРА РОССИИ" Владимир Григорьев. "Но нельзя исключить внешние факторы: агрессивную внешнеполитическую риторику и возможность новых санкций, которые могут обвалить рубль на 5-10 % в зависимости от жесткости новых ограничений", – считает он.Говоря о факторах, которые поддерживают курс рубля на плаву, Константин Кочергин называет интерес иностранных инвесторов к инвестициям в российские госбумаги. "Наблюдается тенденция роста котировок ОФЗ. Это означает, что иностранные инвесторы обменивают валюту на рубли и покупают за рубли российские госбумаги. Это оказывает поддержку рублю", – объяснил директор казначейства банка "Восточный"."Поддержать рубль могут военно-политические обострения вокруг Ирана, которые поддержат цены на нефть", – заметил Олег Багданов.Говоря о последствиях для российской экономики и кошелька простых россиян от снижения курса рубля, эксперты заметили, что очень многое зависит как от глубины и стремительности падения стоимости российской валюты, так и от совокупности других факторов. Так, Олег Багданов считает, что незначительное удешевление рубля никак не отразится на инфляции."На цены курс рубля в июне не повлияет", – согласен с ним Роман Макаров. В частности, цены на бензин должны остаться на прежнем уровне, поскольку они находятся под жестким контролем правительства.Владимир Григорьев предупреждает, что слабый рубль делает дороже не только те товары, которые импортируются в Россию, но и те, которые производятся внутри страны, но с применением иностранных комплектующих.Об опасности повышения стоимости импортных товаров из-за ослабления курса рубля в июне напомнил и Владимир Трегубов. Кроме того, по его словам, несмотря на падение стоимости нефти, цены на бензин в России также могут начать расти. Впрочем, произойдет это только в том случае, если нефтяные компании не будут соблюдать ранее заключенные соглашения.Как бы то ни было, эксперты сошлись во мнении, что в июне будет иметь тенденцию к снижению, однако назвать падением это движение нельзя. В первый месяц лета российская валюта будет испытывать на себе давление сразу нескольких негативных факторов, однако предпосылок для крупных проблем они не создадут. Негативные последствия если и будут, проявятся весьма ограниченно. Поводов для серьезного волнения из-за курса рубля у россиян пока нет.