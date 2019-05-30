В Уссурийске пьяный водитель с пассажиром удирали от полицейских и врезались в столб. Искореженное железо заблокировало пострадавших, в результате чего спасателям пришлось их буквально вырезать, после чего попавших в ДТП отправили в больницу.

В Уссурийске пьяный водитель с пассажиром удирали от полицейских и врезались в столб.Авария произошла в четверг на проспекте Блюхера. Автомобиль набрал скорость и потерял управление — несколько секунд до столкновения беглецы летели боком, задели припаркованную легковушку, а потом врезались в столб.Издание "PrimaMedia" сообщает, что искореженное железо заблокировало пострадавших, в результате чего спасателям пришлось их вырезать.После освобождения водителя и его спутника отправили в больницу, информация о тяжести полученных ими ранений не поступала.