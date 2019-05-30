Московский метрополитен будет преимущественно развиваться в пределах столицы России. Для связи регионов приоритет будет отдан железной дороге и Московским центральным диаметрам, заявила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Московский метрополитен будет преимущественно развиваться в пределах столицы России. Для связи регионов приоритет будет отдан железной дороге и Московским центральным диаметрам, заявила пресс-служба департамента транспорта Москвы.Комплексная реализация МЦД позволит перевозить более 6 миллионов пассажиров ежесуточно, сообщает ТАСС. Это более чем в 2,2 раза увеличит объем пассажиров пригородными поездами. В рамках МЦД будет создано пять железнодорожных маршрутов: они будут проходить из разных районов Подмосковья через центр столицы. Первые две линии из Одинцова в Лобню и из Нахабино в Подольск будут открыты в конце 2019-го – начале 2020 года.Диаметры объединят в один транспортный комплекс пригородные электрички, метрополитен. МЦД будут работать с 5 часов 30 минут до 1 часа ночи. Запуск движения по диаметрам разгрузит всю московскую транспортную инфраструктуру на 10-12%.Также продолжаются работы по развитию железнодорожной инфраструктуры Ярославского направления Московской железной дороги. Уже в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи. Это увеличит пропускную способность железной дороги на 14% для перевозки пассажиров.