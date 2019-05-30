Власти решили не продлевать линии московское метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху.

Решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса, РЖД, правительств Москвы и Московской области, пишет "Коммерсант".Продление метро в области рассматривали как вариант решения транспортных проблем городов, расположенных вдоль МКАД, но три министерства – транспорта, экономики и финансов, а также столичное правительство пришли к выводу, что вести метро в эти города невозможно.К примеру, новая станция на оранжевой ветке, которую можно было бы построить в Мытищах, приведет к критической перегрузке линии и снизит безопасность перевозок.Предполагалось также, метро проведут в Балашиху и Красногорск, но Минтранс также не поддержал и этот проект, и подмосковные власти согласились с ним.В качестве альтернативы в Минтрансе предложили развивать Московские центральные диаметры (МЦД).