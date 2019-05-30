Изнуряющую жару в Москве собьют дожди и грозы, в ближайшие два дня на город может пролиться около четверти месячной нормы осадков. А пока горожане ищут спасения от почти июльского зноя: выстраиваются в очереди за мороженым, перебираются поближе к воде и на полную мощь включают кондиционеры.

Изнуряющую жару в Москве собьют дожди и грозы, в ближайшие два дня на город может пролиться около четверти месячной нормы осадков. А пока горожане ищут спасения от почти июльского зноя: выстраиваются в очереди за мороженым, перебираются поближе к воде и на полную мощь включают кондиционеры.В столичных бассейнах сегодня людей едва ли не больше, чем на улицах.- В Москве сезон отключения горячей воды, как и по всей России. И если бы не это, я вряд ли пришла. А так и помоешься, и покайфуешь! – поясняет девушка у воды.В природных водоемах купальный сезон открыт на два дня раньше срока. Правда, вода в Москва-реке — всего 16 градусов.Пляж на Воробьевых горах в 1970-е был переполнен, а это место сегодня выглядит пустынно. Общественный пляж был тогда, а сейчас пляж, скорее, дикий. На газоне — лишь несколько человек. И совершенно пустая река. Теперь купаться здесь категорически запрещено.Зато загар на этом склоне, а это проверено годами, ложится ровнее. Хотя обгореть на майском солнце можно всего за пару минут. А защитные кремы не так уж безопасны. По последним данным, содержащиеся в них вещества накапливаются в организме."Чем больше крема вы нанесли, тем больше концентрация тех веществ, которые проходят в кровь", — поясняет профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Альберт Лебедев.Настоящая жара и на фабрике мороженого. С начала последней майской недели объем производства увеличился вдвое. По самым скромным подсчетам, летом москвичи ежедневно съедают 300 тонн прохладного лакомства. А в подмосковных лесах на месяц раньше пошли грибы.- О! Первый подберезовик!На московских дорогах плавится асфальт, машины и сами водители, у кого нет кондиционера.- Стою уже минут 15, проветриваю машину!Врачи предупреждают: нельзя включать кондиционер на полную мощность! Разница между температурой на улице и в помещении должна быть не больше 7 градусов."Для человека, который находился в жарком горячем климате, и попадает в холодную машину, где работает кондиционер, риск развития простудных заболеваний многократно возрастает, тем более если поток направлен на шею, лицо", — подчеркивает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.Но вряд ли заботы ради в некоторых автобусах кондиционеры не работают совсем. В салоне — все плюс 40. Душно и под землей. В московском метро начали бесплатно раздавать воду.На станциях сейчас более-менее прохладно, есть хоть какой-то ветер. Но в вагонах по ощущениям — градусов 30. Очень душно!Есть нормы: температура в вагоне не должна превышать 28 градусов, в салоне автобуса — двадцати одного. Если больше, то Мосгортранс предлагает жаловаться."Пассажир может сообщить в контактный центр или соцсети, указать номер автобуса. Мы проведем проверку", — заверяет руководитель пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Глухов.В Москве — впервые плюс 30 градусов. Это самый жаркий день с начала года. 30 мая станет чуть прохладнее и местами пройдет дождь.