Ученые из Немецкого центра исследования провели подробный анализ. В результате открылись внезапные подробности влияния молока и говядины на человека.

Ученые из Немецкого центра исследования провели подробный анализ. В результате открылись внезапные подробности влияния молока и говядины на человека.Специалисты провели опыт. Они исследовали кровь сотен европейских коров и изучили молоко и молочные продукты из супермаркетов. Помимо этого они взяли образцы крови у здоровых людей и пациентов с колоректальным раком.Специалисты обнаружили патогенные микроорганизмы. Они нашлись и в продуктах животного происхождения, и в изученных клетках человека.По мнению исследователей, заражение такими микроорганизмами происходит уже в первый год жизни человека. Это связано с тем, что у младенцев слабый иммунитет.Врачи не советуют слишком рано давать детям продукты из коровьего молока. Они рекомендуют до года кормить малышей грудью.Отметим, отказ от коровьего молока и говядины в зрелом возрасте бесполезен. К этому моменту инфицирование патогенами уже произошло.Подводя итоги, ученые считают, что существует высокий риск появления рака молочной железы и простаты из-за чрезмерного потребления молока и говядины. Тем не менее, эксперты отмечают, что для утверждения данной гипотезы необходимы более подробные исследования.