Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга за убийство сокамерника к 13 годам колонии, передает РИА Новости.

Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга за убийство сокамерника к 13 годам колонии, передает РИА Новости.В декабре 2016 года в СИЗО Калуги мужчина в ходе конфликта избил и утопил в тазу соседа по камере. Оба находились в состоянии наркотического опьянения.Тогда 31-летний осужденный был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество, после этого против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Следствие полагает, что причиной конфликта могли стать наркотики. Суд усмотрел в действиях обвиняемого особо опасный рецидив.