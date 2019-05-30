На Форуме социальных инноваций регионов, который пройдёт в Москве с 19 по 21 июня, обсудят инновации в развитии социальной сферы и лучшие социальные практики страны. Среди них и столичная программа Московское долголетие.

На Форуме социальных инноваций регионов, который пройдёт в Москве с 19 по 21 июня, обсудят инновации в развитии социальной сферы и лучшие социальные практики страны. Среди них и столичная программа "Московское долголетие". Благодаря ей люди пенсионного и предпенсионного возраста могут получить дополнительное образование, выучить английский, повысить компьютерную грамотность или заняться лечебной физкультурой.Но у программы есть и предыстория. Летом 2014 года по инициативе жителей Мещанского района, недовольных недостаточным количеством образовательных и досуговых мероприятий для горожан пожилого возраста, в стенах НИУ "Высшая школа экономики" приступили к разработке системного проекта "Активное долголетие".Позже эта инициатива легла в основу одного из самых успешных социальных проектов страны — программы мэра Москвы "Московское долголетие". Результаты работы программы за год впечатляют: 200 000 участников в возрасте 55+, 9 000 кружков и секций, открытых на базе городских учреждений. В марте 2019 года программе исполнился года, и мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением вывести программу на федеральный уровень.Цель "Московского долголетия", пояснила проректор НИУ ВШЭ, один из кураторов программы Валерия Касамара, – организовать для москвичей предпенсионного и пенсионного возраста бесплатные интересные мероприятия, тренинги, обучение, побудить их больше заниматься спортом. Сейчас она как член Экспертного совета будущей федеральной программы руководит разработкой методических рекомендаций и выработкой стандартов программ обучения для пожилых людей.