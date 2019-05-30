Предполагается, что она охватит более 200 тыс. камер видеонаблюдения

Власти Москвы планируют в текущем году объявить конкурс на создание масштабной системы распознавания лиц, которая охватит более 200 тыс. камер видеонаблюдения в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина во вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ).Он напомнил, что система распознавания лиц использовалась в столице во время чемпионата мира по футболу 2018 года. "Сейчас проэкспериментировали видеораспознавание лиц в метрополитене, в подъездных камерах, выявили десятки преступников, которые находились в розыске. И в этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве, будет одной из крупнейших систем в мире, соперничая, может быть, только с китайскими системами", - сказал Собянин.