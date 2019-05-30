Актриса Агата Муцениеце выложила в своей социальной сети новое видео. Поклонники искренне порадовались за своего кумира.

Актриса Агата Муцениеце выложила в своей социальной сети новое видео. Поклонники искренне порадовались за своего кумира.На записи девушка едет на скутере, обнимая со спины водителя. За рулем транспорта сидел ее супруг Павел Прилучный. Пара даже оделась в одном стиле – в джинсовые костюмы."Красавчик прокатит недорого", – шутила в процессе Муцениеце.Отметим, недавно влюбленные провели несколько дней в Греции на острове Крит. Там они поучаствовали в фотосессии формата Love Story.По возвращению в Москву Прилучный решил устроить жене романтическое свидание. Он позвал Агату покататься на мопеде по дорогам загородного поселка. На эту идею его подтолкнула дочка Мия. Незадолго до этого малышка рассекала на электромобиле, чем и вдохновила своего отца.Недавно Агата заявила, что неоднократно подумывала о разводе. По словам актрисы, они с супругом сильно ссорятся, об этом ранее писали Дни.ру.Напомним, пара в браке с августа 2011 года. Через два года у них родился сын Тимофей. Еще через три года на свет появилась дочка Мия.