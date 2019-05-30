Кирилла Косарева вызывают в национальную команду во второй раз
Кирилла Косарева вызывают в национальную команду во второй раз
17-летнего нападающего футбольного клуба «Муром» Кирилла Косарева вызвали в сборную России U-18. Теперь футболист будет защищать честь страны на турнире «Мемориал Валентина Гранаткина».
В соревнованиях принимают участие юниорские команды из Болгарии. Индии, Молдовы, Аргентины, Армении, Греции, Ирана, Киргизии, Таджикистана и Турции.
Как сообщают на официальном сайте ФК «Муром», Кирилла вызывают в национальную команду во второй раз.