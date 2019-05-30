Виктория Сергеева поблагодарила полицейских за помощь в поисках ее несовершеннолетнего сына.

Искренние слова благодарности сотрудникам полиции и счастье от осознания того, что сын жив, здоров и находится в безопасности - вот то, что изложила в своем письме жительница города Владимира Виктория Сергеева. В своем обращении к начальнику УМВД России по Владимирской области генерал-майору полиции Василию Кукушкину Виктория отметила каждого сотрудника УМВД России по городу Владимиру, который принимал участие в поисках пропавшего мальчика.