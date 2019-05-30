В Краснодарском крае бесплатно смогут побывать 2,2 тысячи человек

В Краснодарском крае бесплатно смогут побывать 2,2 тысячи человекВо Владимирской области началась оздоровительная кампания для многодетных и малообеспеченных семей. Она продлится до конца лета, сообщают в департаменте соцзащиты населения обладминистрации.На организацию семейного отдыха в 2019 году выделят 105 миллионов рублей. В Краснодарском крае бесплатно смогут отдохнуть 2,2 тысячи человек.Для владимирских семей организуют обширную досуговую программу, включающую разнообразные творческие конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии. Взрослые и дети смогут укрепить своё здоровье, а также получить незабываемые впечатления и эмоции.Напомним, право на получение бесплатной путёвки имеют многодетные семьи (без учёта доходов) или малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 7-ми до 17-ти лет включительно. На 1-4 детей – один сопровождающий родитель, более 4 детей – и папа, и мама. Право воспользоваться семейным отдыхом предоставляют единожды.Заявления принимают и ведут очередность отделы социальной защиты населения по месту жительства.