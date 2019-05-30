Злоумышленник похитил велосипеды и детские самокаты, находившиеся у детского сада и жилого дома...

Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в серии краж велосипедов и детских самокатов.В полицию обратились несколько местных жителей с заявлениями о кражах принадлежащих им велосипедов и самокатов. По словам потерпевших, неизвестный похитил несколько самокатов у разных корпусов детского сада, а также два велосипеда, находившихся у одного из домов на Самаркандском бульваре. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий мужчина. Злоумышленник успел сбыть похищенное, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18