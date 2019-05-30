Репортаж Федерального агентства новостей, журналисты которого уличили блогера Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках, вызвал огромный ажиотаж у пользователей Сети. Люди выражают разочарование и зарекаются отправлять деньги скандальному борцу с коррупцией.
Репортаж Федерального агентства новостей, журналисты которого уличили блогера Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках, вызвал огромный ажиотаж у пользователей Сети. Люди выражают разочарование и зарекаются отправлять деньги скандальному "борцу с коррупцией".
Взрыв негодования у интернет-пользователей вызвал , вышедший на прошлой неделе. Журналисты усомнились, что образ
"простого парня", который Навальный старательно культивирует перед
общественностью, имеет хоть какое-то отношение к реальности.
Помимо прочего, авторы репортажа уличили главу так
называемого "Фонда борьбы с коррупцией" в солидных тратах на отдых за
рубежом. По их данным, блогер мог выложить крупную сумму за несколько дней
проживания на комфортабельной вилле Syrene в итальянском городе Сорренто.
За астрономический ценник клиент получает
первоклассные апартаменты с прислугой и бассейном. В качестве бонуса – один из
лучших видов на солнечном итальянском побережье.
Расследование журналистов вызвало живой отклик у пользователей
Сети. Люди не стеснялись в выражениях и высказывали все, что они думают о
скандальном блогере.
"Школьники и прочие чудики Навального прозрели?
Почему-то не сомневался, что примерно так и будет с их деньгами (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал на
YouTube пользователь Andy Slonikzol Novikov.
Возмущается и Concepcion Taylor. "Я значит скидывал ему
деньги, иногда они даже были последними, чтобы Навальный вот так вот на косарь
евро в Италии расслаблялся? А не слишком ли жирно?" – недоумевает
комментатор. По признанию пользователя, он больше не будет перечислять деньги
скандальному блогеру.
В свою очередь Супер Марио признался, что стал реже замечать
Навального на митингах. "Ну конечно, когда ты можешь вести настолько
сладкую жизнь заграницей, уже не очень хочется возвращаться к протестной
деятельности", – предположил комментатор. Неудивительно, отметил
пользователь, что сторонники блогера в нем разочаровываются.
По мнению Дарьи Смирновой, Навальный, который так любит
говорить о борьбе с вороватыми чиновниками, на деле ушел от них недалеко.
"Говорите о детях чиновников заграницей – а на деле своих детей туда же
отправляете. Говорите о роскошных отдыхах – но многим чиновникам до вашего
размаха далеко", – сокрушается комментатор.
Как утверждают журналисты ФАН, Навальный перед каждым
отдыхом снимает со своих счетов солидные денежные суммы. В Италии, отмечают
корреспонденты, блогер не старался скрыть уровень своего дохода. Такое
поведение не вяжется с образом честного борца с коррупцией, резюмирует издание.