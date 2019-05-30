Репортаж Федерального агентства новостей, журналисты которого уличили блогера Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках, вызвал огромный ажиотаж у пользователей Сети. Люди выражают разочарование и зарекаются отправлять деньги скандальному борцу с коррупцией.

Репортаж Федерального агентства новостей, журналисты которого уличили блогера Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках, вызвал огромный ажиотаж у пользователей Сети. Люди выражают разочарование и зарекаются отправлять деньги скандальному "борцу с коррупцией".Взрыв негодования у интернет-пользователей вызвал , вышедший на прошлой неделе. Журналисты усомнились, что образ"простого парня", который Навальный старательно культивирует передобщественностью, имеет хоть какое-то отношение к реальности.Помимо прочего, авторы репортажа уличили главу такназываемого "Фонда борьбы с коррупцией" в солидных тратах на отдых зарубежом. По их данным, блогер мог выложить крупную сумму за несколько днейпроживания на комфортабельной вилле Syrene в итальянском городе Сорренто.За астрономический ценник клиент получаетпервоклассные апартаменты с прислугой и бассейном. В качестве бонуса – один излучших видов на солнечном итальянском побережье.Расследование журналистов вызвало живой отклик у пользователейСети. Люди не стеснялись в выражениях и высказывали все, что они думают оскандальном блогере."Школьники и прочие чудики Навального прозрели?Почему-то не сомневался, что примерно так и будет с их деньгами (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал наYouTube пользователь Andy Slonikzol Novikov.Возмущается и Concepcion Taylor. "Я значит скидывал емуденьги, иногда они даже были последними, чтобы Навальный вот так вот на косарьевро в Италии расслаблялся? А не слишком ли жирно?" – недоумеваеткомментатор. По признанию пользователя, он больше не будет перечислять деньгискандальному блогеру.В свою очередь Супер Марио признался, что стал реже замечатьНавального на митингах. "Ну конечно, когда ты можешь вести настолькосладкую жизнь заграницей, уже не очень хочется возвращаться к протестнойдеятельности", – предположил комментатор. Неудивительно, отметилпользователь, что сторонники блогера в нем разочаровываются.По мнению Дарьи Смирновой, Навальный, который так любитговорить о борьбе с вороватыми чиновниками, на деле ушел от них недалеко."Говорите о детях чиновников заграницей – а на деле своих детей туда жеотправляете. Говорите о роскошных отдыхах – но многим чиновникам до вашегоразмаха далеко", – сокрушается комментатор.Как утверждают журналисты ФАН, Навальный перед каждымотдыхом снимает со своих счетов солидные денежные суммы. В Италии, отмечаюткорреспонденты, блогер не старался скрыть уровень своего дохода. Такоеповедение не вяжется с образом честного борца с коррупцией, резюмирует издание.