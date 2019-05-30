Как теоретические знания своей профессии, так и практические навыки продемонстрировали 23 сотрудника столичной полиции...

Имя лучшего участкового Москвы назвали в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве, где состоялся промежуточный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».Как теоретические знания своей профессии, так и практические навыки продемонстрировали 23 сотрудника столичной полиции. В течение дня участники конкурса решали профессиональные задачи служебной деятельности и демонстрировали уровень владения огнестрельным оружием, а также боевые приемы борьбы.По итогам конкурса лучшим по профессии стал участковый уполномоченный полиции ОУУП ОМВД России по району Котловка г. Москвы капитан полиции Дмитрий Бебнев, второе место занял участковый уполномоченный полиции ОУУП ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы старший лейтенант полиции Никита Скородумов и третье место – участковый уполномоченный полиции ОУУП ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы лейтенант полиции Евгений Иванов.Победитель представит Москву на заключительном этапе конкурса «Лучший по профессии», который состоится в июле текущего года в Барнауле.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве