Ученые Тихоокеанского университета в Калифорнии (США) сделали тревожное открытие. Они выявили страшную опасность энергетических напитков для сердца.

Ученые Тихоокеанского университета вКалифорнии (США) сделали тревожное открытие. Они выявили страшную опасностьэнергетических напитков для сердца.Специалистыпровели эксперимент и установили, что употребление литра энергетическихнапитков за короткое время вызывает нарушение сердечного ритма.исследовании приняли участие 34 добровольца в возрасте от 18 до 40 лет. Им предложиливыпить около литра энергетика с кофеином, либо плацебо в качестве контроля.Содержание кофеина достигало 304-320 миллиграммов, сообщает MedicalXpress.Передэкспериментом у его участников сняли ЭКГ и измерили давление. Затем специалистыповторяли это каждые 30 минут после употребления в течение четырехчасов.Оказалось,что у тех, кто пил энергетические напитки, интервал QT, являющийся показателемдеятельности сердца, был на 6-7,7 миллисекунд дольше, чем у остальныхдобровольцев. Также у них было обнаружено повышение давления.Также ученые пришли к выводу, что кофеин в дозе 400 миллиграммовне должен вызывать изменений в электрокардиограмме. Отмечается, что избыточноеупотребление может привести к неправильной работесердца и опасной для жизни аритмии. Как писали "Дни.ру", кофе по утрам может вызвать психомоторное возбуждение. Его не следует употреблять эпилептикам и людям с повышенной психической возбудимостью. "Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях", – заключил доктор.