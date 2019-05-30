Ученые Тихоокеанского университета в
Калифорнии (США) сделали тревожное открытие. Они выявили страшную опасность
энергетических напитков для сердца.
Ученые Тихоокеанского университета в
Калифорнии (США) сделали тревожное открытие. Они выявили страшную опасность
энергетических напитков для сердца.
Специалисты
провели эксперимент и установили, что употребление литра энергетических
напитков за короткое время вызывает нарушение сердечного ритма.
В
исследовании приняли участие 34 добровольца в возрасте от 18 до 40 лет. Им предложили
выпить около литра энергетика с кофеином, либо плацебо в качестве контроля.
Содержание кофеина достигало 304-320 миллиграммов, сообщает MedicalXpress.
Перед
экспериментом у его участников сняли ЭКГ и измерили давление. Затем специалисты
повторяли это каждые 30 минут после употребления в течение четырех
часов.
Оказалось,
что у тех, кто пил энергетические напитки, интервал QT, являющийся показателем
деятельности сердца, был на 6-7,7 миллисекунд дольше, чем у остальных
добровольцев. Также у них было обнаружено повышение давления.
Также ученые пришли к выводу, что кофеин в дозе 400 миллиграммов
не должен вызывать изменений в электрокардиограмме. Отмечается, что избыточное
употребление может привести к неправильной работе
сердца и опасной для жизни аритмии. Как писали "Дни.ру", кофе по утрам может вызвать психомоторное возбуждение. Его не следует употреблять эпилептикам и людям с повышенной психической возбудимостью. "Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях", – заключил доктор.